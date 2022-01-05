رصدها القمر الصناعي.. إزالة 65 تعديا وبناء مخالفا في الجيزة ..شاهد

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لرصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد واسترداد الأراضى أملاك الدولة المتعدي عليها؛ بعد أن تم رصدها عبر القمر الصناعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة كافة التعديات والمخالفات، وسرعة التعامل مع أي متغيرات واردة من وحدات المتغيرات المكانية لتحقيق الانضباط.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز منشأة القناطر بإزالة ٣٦ حالة بناء مخالف وتعدٍ بإجمالى مساحة ٨٧٠٠م٢ بنطاق أراضى الرى وصرف الجيزة بالوحدة المحلية بأبو غالب والقطا .

كما تم تنفيذ ١٤ قرار إزالة بمساحة كلية ٩٦٣م٢ بناحية الرياح البحيرى كوبرى أبو غالب، وتمت إزالة مخالفة بناء علي مساحة ١٥٠م٢ بحوض الصوان ببنى سلامة وإزالة مخالفة إقامة شدة خشبية دور أرضي علي أرض زراعية بمنطقة ذات الكوم.

وشملت مجهودات إزالة المخالفات بمنشأة القناطر تنفيذ ٩ قرارات إزالة تعديات على الرياح البحيرى بطريق المناشى الخطاطبة بمساحة ١٥٧٥م٢ .

وأزالت الحملة التعديات علي نزلة الطريق الدائري الإقليمي بنطاق الوحدة المحلية ببني سلامه، وجميعها مخالفات تم ضبطها ورصدها من خلال أجهزة المحافظة ووحدة المتغيرات المكانية (القمر الصناعي) وتم إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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