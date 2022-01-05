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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كوبرى أكتوبر و15مايو .. زحام مرورى يصيب شوارع القاهرة بالشلل

الحالة المرورية
الحالة المرورية

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع استعدادات المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتشهد الشوارع الرئيسية بالجيزة ارتفاعا فى الكثافات المرورية، مثل  شارع التحرير فى الاتجاه القادم من البحوث والمتجه الى ميدان التحرير  .

ويشهد شارع السودان كثافات عالية فى الحركة المرورية، فيما يشهد  شارع جامعة الدول العربية وشارع البطل احد عبد العزيز زحاما مروريا فى الاتجاهين .

ويشهد شارع النيل كثافات مرورية مرتفعة فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة والمتجه إلى ميدان الدقى وكذلك الحال أعلى كوبرى 6 أكتوبر كما يوجد كثافات مرورية عالية بالاتجاهين، ونفس الحال على كوبرى 15 مايو.

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عيد الميلاد المجيد شوارع العاصمة الحركة المرورية ميدان التحرير كوبري اكتوبر شارع النيل جامعة الدول العربية الطرق والمحاور الرئيسية المحاور الرئيسية كوبرى 15 مايو كوبري 6 أكتوبر

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