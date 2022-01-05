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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. ضبط 3 أشخاص حاولوا تهريب 86 كيلو حشيش

المتهمون
المتهمون

تمكن رجال خفر السواحل الكويتية من ضبط 3 أشخاص حاولوا التسلل وتهريب 86 قطعة يشتبه بأنها من مادة الحشيش المخدرة، وتقدر بـ 86 كيلو جراماً.

 

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان تلقت «الراي» نسخة منه أن «قطاع أمن الحدود ممثلا في الإدارة العامة لخفر السواحل تمكن من اعتراض واستيقاف طراد وعليه 3 أشخاص من جنسية آسيوية حاولوا التسلل إلى البلاد وتهريب مواد يشتبه بأنها مخدرة».

 

وأشارت إلى أن المنظومة الرادارية تمكنت من رصد هدف يدخل إلى المياه الإقليمية، وعلى الفور تم توجيه دورية خفر سواحل، وتم اعتراض الهدف واستيقافه والسيطرة عليه بالقوة بعد محاولته الهروب.


وأوضحت أنه عند تفتيش الطراد تم العثور على 3 جراكل تحتوي على نحو 86 قطعة يشتبه بأنها مادة الحشيش المخدرة، تقدر بـ 86 كيلوجراماً تقريبا، وأحيل المتهمون والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
 

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