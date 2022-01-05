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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل السفر للكاميرون.. عمرو السولية في أحدث ظهور رفقة لاعبي المنتخب

صدى البلد

شارك عمرو السولية، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر السولية رفقة محمد صلاح، ومحمود تريزيجية، وأحمد حجازي، من استعدادتهم مع الفريق الأول لكرة القدم لمنتخب مصر قبل السفر الي الكاميرون لبطولة كأس الأمم الافريقية.

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حلم الأميرة الأفريقية.. كيروش يرفع الطوارىء داخل منتخب مصر ويحفز اللاعبين

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كلام نهائي.. موعد سفر منتخب مصر إلى الكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش تأكيدا من اتحاد الكرة بالسفر إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية ، يوم 7 يناير الجاري بعد حل كل الأمور التي كانت تؤجل السفر إلى 8 يناير .

وتأكد سفر منتخب مصر إلى الكاميرون 7 يناير الجاري ، على أن يخوض أول مباراة له 11 يناير أمام المنتخب النيجيري .

وحرص كيروش على عقد جلسة جديدة معنوية مع اللاعبين بعد اكتمال صفوف المنتخب بشكل تام ، وطالب الجميع ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل إعداد ممكن لخوض منافسات الامم الإفريقية ، وأكد كيروش أن جميع اللاعبين المختارين ضمن قائمة المنتخب لديهم فرص كبيرة فى التواجد في التشكيل الأساسي للمنتخب خلال الفترة المقبلة .

 واختار كيروش 25 لاعبا فى قائمة المنتخب لخوض منافسات الكان وهم حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل -  محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق -  عمر كمال -  أحمد حجازي -  محمود حمدي "الونش"-  أيمن أشرف - أحمد فتوح -  محمد عبد المنعم -  محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية -  حمدي فتحي -  إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني -  أحمد سيد "زيزو" -  مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم 3 لاعبين وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي. 

وقرر كيروش بشكل نهائي استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر المسافرة إلى الكاميرون ، واستقر المدير الفني على تأجيل إعلان الثلاثة المستبعدين حتى اللحظات الأخيرة قبل السفر تحسبا لحدوث أى ظروف غير طبيعية. 

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