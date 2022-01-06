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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المضطر المستجاب .. كلمات لا يرد سائلها عند الشدائد

دعاء المضطر المستجاب
دعاء المضطر المستجاب

دعاء المضطر المستجاب.. يشغل بال الكثير من المسلمين البحث عن دعاء المضطر المستجاب، وهل هناك وقت معين للدعاء حتى يستجاب؟.

ومن خلال التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز ما تضمنته النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن المضطر وكيف يستجيب الله الدعاء.

دعاء المضطر المستجاب

جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قوله سبحانه:"أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ"، ويذكر الإمام ابن كثير في تفسيره الآية: ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، كما قال : "وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه" [ الإسراء : 67 ]، وقال تعالى : "ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون" [ النحل : 53 ]، وهكذا قال هاهنا: "أمن يجيب المضطر إذا دعاه" أي : من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه ، والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه .

وقد روى الإمام أحمد عن أبي تميمة الهجيمي ، عن رجل من بلهجيم قال: قلت : يا رسول الله ، إلام تدعو ؟ قال : " أدعو إلى الله وحده، الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك ، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك ، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك ". قال : قلت : أوصني. قال : " لا تسبن أحدا ، ولا تزهدن في المعروف ، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ، واتزر إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، [ وإن الله - تبارك تعالى - لا يحب المخيلة] .

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر، فذكر اسم الصحابي فقال : حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا يونس - هو ابن عبيد - حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي ، عن جابر بن سليم الهجيمي قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محتب بشملة، وقد وقع هدبها على قدميه ، فقلت : أيكم محمد - أو : رسول الله ؟ - فأومأ بيده إلى نفسه ، فقلت : يا رسول الله ، أنا من أهل البادية ، وفي جفاؤهم ، فأوصني . فقال : " لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه ، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره . وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة ، ولا تسبن أحدا " . قال : فما سببت بعده أحدا ، ولا شاة ولا بعيرا .

دعاء المضطر المستجاب

وقد بين الأزهر الشريف من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في بيانه الآية، قائلاً: أيها المكروب، يا صاحب المصائب والهموم، يا من لا حول لك ولا قوة، يا مَن تعسر عليك المطلوب، وضاقت بك السبل، الجأ إلى ربك وتذكر دائمًا أنه سبحانه وتعالى لا غيره، يلجأ إليه المضطر من خلقه فلا يرده خائبًا، وكيف لا وهو المرجو عند الشدائد والنوازل، كاشف ضر المضطرين.

ودعا الأزهر الشريف كل مكروب إلى الدعاء التالي: "إلهي نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أحد غيرك".

ويذهب الشيخ أحمد التركي، الداعية الإسلامي، إلى القول بأنه عندما يكون الإنسان مضطرًا ويدعو الله فيكون دعائه مستجاب وإن كان كافرًا، حيث قال المولى عز وجل { أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} سورة النمل.

وأضاف التركي خلال برنامج «الدين والحياة»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن الله مجيب الدعاء فإن رأى عبدًا من عباده داعيًا ومستغيثًا به حتى لو منكرًا لوجوده وملحدًا سيستجيب له حيث قال فى كتابه الكريم { فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} سورة العنكبوت ، فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شئ.

دعاء المضطر المستجاب

ومن بين الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم أن يتحرى وقت الدعاء المناسب كي يتضرع فيه إلى مجيب لا ينام ولا يغفل عن دعوة ربما خرجت من جوف نملة في صحراء مقفرة، ومن هنا لابد أن يكون العبد الصالح حريصاً على لقاء خالقه لنيل أعلى الدرجات.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ يتعارّ من الليل -أي يستيقظ- فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو يدعو؛ فيستجاب له، فإن قام وصلى قُبلت صلاته.

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ومن دعاء المضطر المستجاب أيضاً ما يلي:

- لا إله إلا الله إقرارا بربو بيته، سبحان الله خضوعا لعظمته، اللهم يا نور السموات والأرض، يا عماد السموات الأرض،

- يا جبار، السموات والأرض، يا ديان السموات والأرض، يا وارث السموات والأرض، يا مالك السموات والأرض،

- يا عظيم السموات والأرض، يا عالم السموات والأرض، يا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

- اللهم إني أسألك، أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، أن تفرج كربي.

- اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي، بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شر نفسي، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

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