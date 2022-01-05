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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أحمد عبده: إبراهيم حجازي أنار الطريق لشباب النقاد الرياضيين

أحمد عبده الناقد
أحمد عبده الناقد الرياضي

أكد أحمد عبده الناقد الرياضي، أن الشارع الرياضي والصحفي المصري  تلقى خبرا حزينا برحيل الناقد الرياضى والكاتب الصحفى الكبير إبراهيم حجازى، عقب تعرضه لوعكة صحية نُقل على أثرها للعناية المركزة، ولكن وافته المنية، مشيرا إلي أنه أنار الطريق لشباب النقاد الصحفيين وكان مكتبه مفتوح للجميع.

وأضاف "عبده"، في تصريحات صحفية، إن حجازى مزج بين الرياضة والعلم بعد تخرجه من المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، و التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، وفي عام 1985 فاز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة المكتوبة.

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وتابع: "كانت أبرز أعمال "الاستاذ" هو  تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 ليتولى رئاسة تحريرها لمدة 19 عاما ، كما كان له عدة مقالات صحفية ثابتة  أبرزها: “خارج دائرة الضوء” الذي ظل يصدر أهرام الجمعة بالأهرام على مدى 22 سنة".

ونوه: "خلال مسيرته الإعلامية، قدم شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، وكان يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات".

وأختتم عبده: " بأن الراحل كانت له بصمه في العمل الإعلامي كان أبرزها برنامجه الشهير “فى دائرة الضوء”، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية".

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