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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهادات دراسية مزورة.. ضبط كيان تعليمى وهمى بالمنوفية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج ومن خلال ذلك تمكن من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه.

وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - أكلاشيه منسوب للأكاديمية - كمية من طلبات الإلتحاق بالأكاديمية - دفتر استلام مبالغ مالية - مبلغ مالى) ، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة).

وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه يقوم بتزوير الكارنيهات المنسوبة للأكاديمية المشار إليها بإستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الأموال العامة كيان تعليمى وهمى جرائم الأموال العامة شبين الكوم

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