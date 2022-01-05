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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انا من معجبيكي.. ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد.. شاهد

صدى البلد

احتفلت الفنانة ريهام سعيد بعيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وشاركت مقطع فيديو يجمعهم في لحظاتهم السعيدة، وكتبت: “ان شاء الله تقومي بالسلامة.. انا من معجبيكي”.

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من العزل.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها بالتورتة

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بعد إصابتهما بكورونا.. اعرف كيف احتفل أحمد فهمي بـ عيد ميلاد هنا الزاهد

كشف النجم أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد إصابته هو وزوجته النجمة هنا الزاهد بفيروس كورونا.

وقال أحمد فهمي :" قمنا بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية و لم نعرف مصدر الإصابة بالفيروس  ".

وأضاف :" الحمد لله  نحن نتمتع بصحة جيدة حاليا ونخضع للعزل المنزلي ونحصل على الأدوية وفق بروتوكول وزارة الصحة ".

 

إصابة أحمد فهمى وهنا الزاهد بفيروس كورونا .. تفاصيل

نشرت الفنانة هنا الزاهد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن إصابتها وزوجها أحمد فهمى بفيروس كورونا .

 

وقالت هنا الزاهد : “أنا وأحمد ايجابي كورونا أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه”

ويعرض للفنانة هنا الزاهد مسلسل "انا وهى والذى تصدر تريند جوجل منذ أيام وذلك بعد عرض الحلقة الأولى له والذى شهدت عديد من المفاجآت حيث ظهرت هنا الزاهد بشكل جديد ومختلف عن الذي قدمته من قبل.

فيروس كورونا الفنانة هنا الزاهد احمد فهمي عيد ميلاد هنا الزاهد ريهام سعيد النجمة هنا الزاهد مسلسل انا وهى إصابة أحمد فهمى وهنا الزاهد بفيروس كورونا

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