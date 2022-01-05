انا من معجبيكي.. ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد.. شاهد

احتفلت الفنانة ريهام سعيد بعيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت مقطع فيديو يجمعهم في لحظاتهم السعيدة، وكتبت: “ان شاء الله تقومي بالسلامة.. انا من معجبيكي”.

كشف النجم أحمد فهمي في تصريح خاص لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد إصابته هو وزوجته النجمة هنا الزاهد بفيروس كورونا.

وقال أحمد فهمي :" قمنا بإجراء مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية و لم نعرف مصدر الإصابة بالفيروس ".

وأضاف :" الحمد لله نحن نتمتع بصحة جيدة حاليا ونخضع للعزل المنزلي ونحصل على الأدوية وفق بروتوكول وزارة الصحة ".

إصابة أحمد فهمى وهنا الزاهد بفيروس كورونا .. تفاصيل

نشرت الفنانة هنا الزاهد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن إصابتها وزوجها أحمد فهمى بفيروس كورونا .

وقالت هنا الزاهد : “أنا وأحمد ايجابي كورونا أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه”

ويعرض للفنانة هنا الزاهد مسلسل "انا وهى والذى تصدر تريند جوجل منذ أيام وذلك بعد عرض الحلقة الأولى له والذى شهدت عديد من المفاجآت حيث ظهرت هنا الزاهد بشكل جديد ومختلف عن الذي قدمته من قبل.