"انا بخير".. تركي آل الشيخ يطمئن جمهوره عبر تويتر

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة جديدة طمأن فيها متابعيه وجمهوره.

وكتب تركي آل الشيخ عبر تويتر:"الحمدالله انا بخير ... اتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمه حماه واعزه الله... ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً ... تعود هذا الجسد على مشرط الجراح ... لكن الايمان والعزيمه تزيد، لا أراكم الله مكروه في حبيب اوعزيز".

و كان قد استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، هدية من طفل سعودي أثناء إقامته في أمريكا، وشارك تركي آل الشيخ صورة للهدية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر في الصورة رسمة للمستشار تركي آل الشيخ، من يد طفل سعودي صغير، وعلق تركي آل الشيخ علي الصور كاتبًا: “‏تلقيت هدية جميلة جداً من طفل سعودي مقيم في امريكا … شكراً حبيبي سلمان بدعت وان شاءالله لك مستقبل مبهر باذن الله… الله يحفظك ياحبيبي”.

وأكد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، يوم الأربعاء، أن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.

وذكر في تصريحات صحفية له نقلتها وسائل إعلام سعودية أن الاعتماد على وعي المجتمع ضرورة لتجاوز هذه المرحلة، موجها نداء للجميع بضرورة المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية.