صورة مفبركة.. شاهد شريف عامر يتحول لرائد فضاء في 5 دقائق

قام الدكتور أسامة مصطفي خبير تكنولوجيا المعلومات بتحويل صورة شريف عامر إلي "رائد فضاء " في 5 دقائق بواسطة تطبيقات تحويل الصور خلال لقائه معه في برنامجه " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " .

وأكد الدكتور أسامة مصطفي خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن أي شخص يريد أن يقوم بفبركة الصور يمكنه الحصل علي صورة من يريد إيذائه من علي حساباته الشخصية ويقوم بفبركتها بواسطة التطبيقات المختلفة

وأوضح أسامة مصطفي ، إن الأجهزة الحديثة تقوم بمعرفة أن كانت الصور مفبركة أم لا وهذه الأجهزة تستخدمها الجهات الأمنية ، والآن يمكن تركيب صوت الشخص علي فيديو لاستفزازه وهو لم يقوم بقول هذا الكلام ولكن تم تحريفه بواسطة تطبيقات تغير الصوت والصورة .

وتابع : أن الصور والصوت والفيديو يتم تحليلهم وبعدها يتم معرفة أن كانوا حقيقين أم مفبركين عن طريق المونتاج .