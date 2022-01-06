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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلع فاسدة وتهريب للسوق السوداء .. شرطة التموين تضبط 1253 قضية

حملات امنية
حملات امنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1253 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء ابرزها ضبط 201 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 13,750 طن، وضبط 25 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت “42,226 طن – 17946 عبوة – 763650 قطعة”، وضبط 4 قضايا لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 20,420 طن.
 

كما تم ضبط 24 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت “15,516 طن – 88300 عبوة – 95274 قطعة”، وضبط 24 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت “62220 لتر – 22 إسطوانة”.


  تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

الامن العام الغش التجاري شرطة التموين قضية تموينية مواد بترولية السلع الغذائية شرطة التموين والتجارة

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