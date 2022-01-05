لم يكن لديه النية.. ياسر رزق يكشف موقف السيسي من الترشح للرئاسة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إنه التقى الفريق أول عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو بثلاثة أسابيع بحضور اللواء عباس كامل وتحديدا في تاريخ 21 يوليو.



وأضاف رزق، خلال استضافته في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع طرح عليهم ماذا حدث خلال فترة تولي الإخوان وحتى ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن السيسي كان يرفض الترشح لرئاسة الجمهورية.



وتابع: سألته ماذا لو طالب المصريين ترشحه للرئاسة؟ فما كان منه غير أنه ابتسم وذهب وأحضر ورقة زرقاء، وكان هناك مشروع بيان يؤكد عدم رغبة الفريق أول عبدالفتاح السيسي ترشحه للرئاسة، وكتب فيها أنه بلغ طموحه بتوليه وزارة للدفاع وأنه لن يترشح للرئاسة ويرجوا الله أن يبعثه وكتابه بيمينه، مضيفا أن السيسي كان يعتزم إصدار بيانا بذلك.



وتابع: «اللواء عباس كامل اتفق معي على ضرورة تأجيل إصدار البيان حول قرار السيسي عدم رغبته بالترشح بالرئاسة».

