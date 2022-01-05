بعد سكر زيادة.. نبيلة عبيد لـ صدى البلد: فكرة دمها خفيف ترجعني للدراما

عبّرت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بنجاح مسلسل “سكر زيادة” الذي يعد أحدث أعمالها في الدراما.

وبسؤالها عن إمكانية عودتها للدراما مجدداً قالت في تصريح لـ “صدى البلد”: “بالطبع ممكن، ولكن إذا وجدت فكرة دمها خفيف وأعجبت بها سوف أقدمها على الفور، لكن في الوقت الحالي ليس هنالك أعمال مناسبة معروضة عليّ”.

وتابعت قائلة: “وكورونا شغلت العالم وأثرت عليه، والفن مستمر بالتأكيد لكن مع أخذ الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع”.

مسلسل “سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.