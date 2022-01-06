أخبار التوك شو| وزير التعليم عن امتحانات أولى وثانية ثانوي: عادية وسهلة.. الصحة: وصول عقارين جديدين لمواجهة كورونا نهاية يناير.. والأرصاد تحذر من الشبورة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه إلى وزير الداخلية بشن حملات تحليل على الطريق الدائري الأوسطي، قائلا: «هتلاقي حالات تعاطي مخدرات»، مضيفا: «الطريق محتاج تدخل الإدارة العامة للمرور لمواجهة سائقي النقل».

انفعلت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء، قائلة: " الكل مسك فى معلمة المنصورة اللى بترقص، وساب كل اللى كان معها" موضحًا أن السيدة لم ترقص فى فصل، أو أمام الطلاب، مضيفة : «جرى إحالتها للتحقيق وتعرضت لهجوم شرس على منصات التواصل الاجتماعي»، قائلة: "فين الجريمة؟! هل رقصت في مدرسة؟! رحلة فيها طلاب؟! هل أهملت وسابت شغلها ورقصت؟! فين؟! وبالنسبة للمدرسين الرجالة اللي كانوا بيرقصوا ويتصوروا وكان واحد منهم متحزم وبيرقص، ده عادي؟! جيتوا على الأنثى والرجل ده عادي؟! هو مش مدرس زيه زيها؟! ومحمد رمضان اللي بيطلع على المسرح وبيرقص عريان ويستفزنا وكل ما نستفز ننبسط ويقلع لنا زيادة".

كشف الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، دور الهيئة في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، متابعا : «50 جنيها في الشهر قيمة الإشتراك في التأمين الطبي الشامل، لافتا إلى أن المنتفعين هم من يقومون بالتسجيل وفتح ملف تأمين صحى شامل فى وحدات ومراكز طب الأسرة من خلال دفع الاشتراك الرمزى المخصص.».

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية بعد انعدام فرص سقوط الأمطار، مضيفا أن استقرار الأحوال الجوية له علامات، ومنها ظهور الشبورة المائية على الطرق بشكل كثيف تتسبب في حالة ضباب، وتظهر بعد الفجر على الطرق وتستمر حتى الساعة الـ8 صباحا، ويوم الخميس والجمعة ستتكون شبورة كثيفة على الطرق، لافتا إلى أن الطقس يميل للبرودة في النهار ويكون شديد البرودة أثناء ساعات الليل ودرجات الحرارة في الليل تصل إلي 12 و13 درجة وبعد الفجر تكون 9 أو 10 درجات.

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، عن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صعوبة امتحان الصف الأول والثاني الثانوي، بأن امتحان الصف الأول والثاني الثانوي "عادي جدا والموضوع بسيط، مشددا على أن الأسئلة كانت سهلة الفهم".

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن ظاهرة الانتحار موجودة فى جميع دول العالم، وأسبابها تختلف من مجتمع لآخر، وهناك رصد حكومى لهذه الظاهرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث بشكل دائم عن أهمية تكوين الوعي، أن هناك عملا لتقديم التوعية لمواجهة ظاهرة الانتحار.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تعاقدت على عقارين لكورونا ومن المقرر وصولهما نهاية شهر يناير، مضيفا أن دراسة حديثة أجريت في لندن أوضحت أن نسبة دخول المصابين بأوميكرون إلى المستشفيات انخفضت بنسبة 20%، ومعدلات الوفيات أقل على الرغم من سرعة الانتشار».

قالت والدة الطالبة بسنت، فتاه الغربية، أنا عايزة حق بنتى وهي متستاهلش اللى حصلها وناري مش هتبرد غير بالقصاص العادل وانا اعرف واحد من الى فبرك الصور والتاني ماعرفوش واللي أعرفه عنهم أن عيلتهم مفككة"، مضيفة : "أنا عايزة القصاص العادل وحق ربنا، أنا بنتى كانت حافظة القرآن وبتطلع من الأوائل وكانت عايزة تبقى دكتورة وقلتلها هاتى مجموع كبير وسيبى الباقي على ربنا ثم علينا واى حد كان بيناديلها على المذاكرة كانت تقول أنا غيرت اسمى محدش ينده عليا ".

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف مصر في منتدى شباب العالم، موضحة أن فريق عمل المنتدى يقوم الان بتحضير وتصميم القاعات ، مضيفة أن هناك توزيع لفريق العمل لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى.

كشفت أمل عبد المنعم رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، عن أفضل الطرق لتعامل المرأة مع الابتزاز الالكتروني، مؤكدا أن هناك سرية تامة لكل البلاغات التي تقدم.

قالت يوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفة في حياة كريمة، إن الهدف الرئيسي من بروتوكول بنك ناصر، هو تعزيز دعم إجراءات الحماية الاجتماعية، البروتوكول مع بنك ناصر يهدف لدعم الشباب وذوي الهمم، و تم العمل على تشكيل لجنة، وسنبدأ التنفيذ على الأرض ، وكافة الفئات المستهدفة سيتم تمكينها من كل النواحي.