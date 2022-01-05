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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

50 جنيها شهريا قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، دور الهيئة في توفير الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.


وأكد محمد العقاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك دور هام للهيئة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم خدمات تأمين صحي شامل لكل المواطنين.


وأضاف مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن 50 جنيها في الشهر قيمة الإشتراك في التأمين الطبي الشامل، لافتا إلى أن المنتفعين هم من يقومون بالتسجيل وفتح ملف تأمين صحى شامل فى وحدات ومراكز طب الأسرة من خلال دفع الاشتراك الرمزى المخصص.


وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى إقامة عمليات تتعدى تكلفتها نصف مليون جنيه فى بعض المستشفيات.
 

 

محمد العقاد الرعاية الصحية اخبار التوك شو التأمين الصحي الصحي الشامل

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