حياة كريمة: الهدف الرئيسي من بروتوكول بنك ناصر هو تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية..فيديو

قالت يوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفة في حياة كريمة، إن الهدف الرئيسي من بروتوكول بنك ناصر، هو تعزيز دعم إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأضافت يوستينا ثروت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن البروتوكول مع بنك ناصر يهدف لدعم الشباب وذوي الهمم.

وتابعت يوستينا ثروت، أنه تم العمل على تشكيل لجنة، مؤكدة أنه سنبدأ التنفيذ على الأرض ، وكافة الفئات المستهدفة سيتم تمكينها من كل النواحي.

بفتح حسابات

وأشارت مدير قطاع الفئات المستهدفة في حياة كريمة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي قام بفتح حسابات استثمارية بأسماء الأطفال الأيتام ضمن المشروع القومي للادخار الاجتماعي (أولادنا مستقبلنا، بنت الملك) من خلال الكشوف المرسلة من المؤسسة.