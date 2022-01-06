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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم .. انطلاق امتحانات الترم الأول بعلوم عين شمس 9 يناير ... و تلقي لقاح كورونا شرط للامتحانات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

12 يناير.. ندوة منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي (OWSD)


أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي (OWSD)  بدعوتكم للحضور والمشاركة فى ورشة عمل بعنوان " المرأة المصرية بين العلم والمجتمع" يوم 12 يناير 2022 فى العاشرة صباحا فى أكاديمية البحث العلمى.


تعرف علي رابط تسجيل معسكر معهد كونفوشيوس عين شمس بالتعاون مع جامعة جوانغدونغ


أعلن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، عن إقامة معسكر أكاديمي طلابي في الفترة من ١٦-٢٥ فبراير القادم، بالتعاون مع جامعة جوانغدونغ للدراسات الأجنبية بنظام ( الاونلاين ).

 

انطلاق امتحانات الترم الأول في كلية العلوم بجامعة عين شمس 9 يناير


قال الدكتور  محمد رجاء محمد السطوحي عميد كلية العلوم  بجامعة عين شمس إن الكلية على أهبة الاستعداد لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 21/22


تلقي لقاح كورونا شرطا.. آثار عين شمس تعرف طلابها تعليمات الامتحانات والاستعداد لها


عقدت كلية الآثار جامعة عين شمس لقاء للتعريف بتعليمات الإمتحانات وكيفية الإستعداد لها

 

إعلام القاهرة تنظم عددا من الدورات التدريبية.. تفاصيل


أعلن مركز التدريب والتوثيق و الانتاج الاعلامى بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، عن عقد عدد من الدورات التدريبيه منها التسويق الرقمى و تقنيات منصات التواصل الاجتماعي ، الاعداد و التقديم التلفزيوني ، الاخراج التلفزيوني ، صناعة الافلام الوثائقية ، التصوير التلفزيوني ، المونتاج التلفزيوني .
 

أكاديمية البحث العلمي الدورات التدريبية جامعة القاهرة جامعة عين شمس لقاح كورونا اخبار التعليم جامعة حلوان

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