عايزه حق ربنا.. والدة الطالبة بسنت تبكي وتكشف رد فعلها عقب رؤيتها للصور المفبركة

قالت والدة الطالبة بسنت، فتاة الغربية: "أنا بنتى كانت حافظة القرآن وبتطلع من الأوائل وكانت عايزة تبقى دكتورة وقلتلها هاتى مجموع كبير وسيبى الباقي على ربنا ثم علينا واى حد كان بيناديلها على المذاكرة كانت تقول أنا غيرت اسمى محدش ينده عليا ".

وتابعت والدة الطالبة بسنت باكية، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”:"أنا عايزة القصاص العادل وحق ربنا ".

وأكملت والدة الطالبة بسنت:" أنا عايزة حق بنتى وهي متستاهلش اللى حصلها وناري مش هتبرد غير بالقصاص العادل وانا اعرف واحد من الى فبرك الصور والتاني ماعرفوش واللي أعرفه عنهم أن عيلتهم مفككة".

أكدت والدة الطالبة بسنت" فتاة الغربية"، أنها على يقين أن تلك الصور ليست لابنتها وبعد رؤيتها كان واضحا أنهت مفبركة لابنتي، ، مؤكدة أنه تم وضع وجه ابنتي على صورة فتاة أخرى لديها جسم غير ابنتي.