متخصص في الفيروسات: من المتوقع انتهاء جائحة كورونا أواخر 2022.. فيديو

قال إسلام حسين عالم متخصص في علم الفيروسات ، أن البشرية حققت إنجاز كبير في مقاومة كورونا وهذا يشابه الصعود إلى القمر وهذا الإنجاز يترجم في اللقاحات التي خرجت في زمن قياسي واستطاعت في فترة قصيرة توفير حماية للعالم بدرجات متفاوتة ، مؤكدا أن حصيلة العام الماضي إيجابية وبدأنا نتجه إلي بداية النهاية رغم وجود العديد من متحورات كورونا .

وأضاف حسين خلال لقائه في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة " تن " ، أنه لا يمكن تجاهل بعض الأدوية التي ستعمل على السيطرة على الفيروس، مؤكدًا أننا بدأنا نتجه إلى بداية النهاية من الفيروس.

وأوضح حسين ، أنه من المتوقع مع نهاية 2022 الانتهاء من جائحة كورونا ولكن قصة كورونا لن تنتهي كفيروس وسيستمر مع البشرية وسيتعايش معها، ولكن الجائحة بوجهها القبيح ستحد حدتها.

