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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة مها أبو عوف.. تعرف على ما قالته عن أشرف عبد الباقي ومحمد صبحي

صدى البلد

أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحلة وكتب ايهاب عبر صفحته على فيسبوك":تنعى نقابه المهن التمثيليه وجموع الفنانين الفنانه الغاليه مها ابوعوف وانا لله وانا اليه راجعون،صلاه الجنازه ظهرا مسجد الرحمن الرحيم صلاح سالم".

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الفنانة مها أبو عوف تحدثت عن رأيها في الفنان اشرف عبد الباقي بعد تعاونهما سويا وقالت، إنها تحب العمل معه، مضيفة: "أشرف يخلق جو رائع أثناء التصوير"، وجاء ذلك خلال حوارها مع برنامج "عيش صباحك" عبر إذاعة نجوم إف إم.

وتطرقت مها أبو عوف للحديث عن العمل مع الفنان القدير محمد صبحي، وقالت إن "العمل معه رائع، وهو ليس بديكتاتور بل أنه مرح للغاية، كما أنه يتناقش معنا ويسمح لمن يعمل معه بإجراء أي تعديلات، ولكن بمجرد بدء التصوير من المستحيل أن يتم تغيير أي شيء".

 

 

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