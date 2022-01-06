حصد لقب الأمم الأفريقية.. تفاصيل جلسة محمد صلاح مع نجوم منتخب مصر

عقد محمد صلاح، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، جلسة مطولة مع نجوم المنتخب على هامش معسكر الفراعنة المقام في الوقت الحالي لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من ٩ يناير حتى ٦ فبراير المقبل.

وطالب محمد صلاح لاعبي المنتخب ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بشكل قوي وتحقيق نتائج مميزة تليق باسم المنتخب الوطني.

وأكد صلاح أن الهدف من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية هو حصد لقب البطولة، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يقدم كل شيء من أجل التتويج بلقب الأميرة السمراء.

على جانب آخر، تمسك كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقراره بشأن استبعاد ٣ لاعبين من قائمة المنتخب المعلنة قبل السفر للكاميرون لخوض كأس الأمم الأفريقية.

ورفض كيروش مقترح جهازه المعاون واستقر على استبعاد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر خلال الساعات القليلة المقبلة قبل السفر للكاميرون.

وتضم قائمة منتخب مصر المختارة لخوض الأمم الأفريقية ٢٨ لاعبا وهم:

حراس المرمى محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي، بالإضافة إلى ضم 3 لاعبين وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي.