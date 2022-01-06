العراق.. اندلاع حريق كبير في كربلاء

اندلع حيريق كبير في عمارة قيد الانشاء في شارع قبلة الامام الحسين بكربلاء العراقية في المدينة القديمة ووصول عدد من فرق الدفاع المدني اخماده.

وكانت أعلنت وزارة البيئة العراقية، اليوم الخميس، استخدام البلاد عمليا الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن التحول إلى الطاقة النظيفة خطوة تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية للالتزام بالمقررات الخاصة بمؤتمر باريس لتغير المناخ.

وأوضحت وزارة البيئة العراقية، إقرار اللجنة المكلفة بوضع ضوابط تمويل منظومات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للمواطنين والأنشطة ‏الصناعية والاقتصادية والتجارية والزراعية الممولة من مبادرة البنك المركزي العراقي الضوابط المالية والفنية مطلع العام الحالي.

ووفقا لوكالة "ناس" العراقية، ذكرت الوزارة في بيان لها أنه: "جاء ذلك انسجاما مع توجهات الدولة للتحول لاستخدامات مصادر توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، إذ أطلقت وزارة البيئة مع البنك المركزي العراقي ومؤسسات الدولة الأخرى مبادرة لتنفيذ خطة التكيف الوطنية لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية".