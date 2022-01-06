مجدى عبد الغنى: إيتو أثبت أنه قائد وأجبر الجميع على احترام إفريقيا

أكد مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أثبت أنه قائد كبير وأجبر الجميع على احترام قارة أفريقيا.

قال مجدى عبد الغنى عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:رغم صغر سنه وخبرته.. ولكنه أثبت انه قائد كبير أجبر الجميع على إحترام قارتنا الكبيرة .. برافو صامويل إيتو

كانت الحرب الباردة تواصلت بين السويسري جيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وصامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني.

واستمرت التصريحات المتصاعدة بين الجانبين على خلفية مطالبة الفيفا للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بتأجيل منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا إلى الصيف المقبل ورفض ايتو الأمر والتمسك بإقامة الكان فى موعده.

ايتو انتصر فى النهاية للقارة السمراء واعلن الكاف عن إقامة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا فى موعدها رغم إنطلاق كأس العالم للأندية فى الإمارات بنفس التوقيت.

ورغم انتصار ايتو للقارة السمراء إلا أن مطالب النجم الكاميروني لم تتوقف عند هذا الحد وبدأت بطلب إيتو من الفيفا أن تتساوى أفريقيا مع باقي القارات في تنظيم المونديال وتمنح مقاعد اضافية في كأس العالم.

وجاء الرد من جانب السويسري جيان انفانتينو رئيس الفيفا بالتقليل من تلك التصريحات ورفضها برمتها.

ثم عقب ذلك اعلن أدلى بتصريحات صحفية شديدة اللهجة وتعد تصعيد غير مسبوق بينه وبين انفانتينو حيث قال ايتو أن المنصة الشرفية الرئيسية لملعب احمد أهيدجو الذي سيقام عليه مبارة الافتتاح ستكون مخصصة فقط لمسؤولي الإتحاد الإفريقي وأساطير كرة القدم الإفريقية لأن كأس إفريقيا تخص الأفارقة وبقية المدعويين دون إستثناء من بقية الإتحادات وحتي الاتحاد الدولي لكرة القدم وكل الشخصيات من خارج افريقيا سيخصص لهم الصف الثاني ومرحبا بهم في الكاميرون

وأوضح ايتو أننا لسنا عنصريين أو شيء من هذا القبيل لكن يجب ان يكون كل شيء منظم وكل شخص بمكانه الطبيعي لا يعقل ان يجلس أنفنتينو في مكان اعلي من روجيه ميلا فنحن نحترم اساطيرنا.

فيما أعرب السويسري جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) عن دهشته من التصريحات التي أدلى بها صامويل ايتو رئيس إتحاد الكرة الكاميروني من عدم اهتمام الفيفا بقارة افريقيا مثل اهتمامها بأوربا مؤكداً أنها تصريحات غريبة لا يمكن أن تخرج من مسؤل كبير في القارة السمراء بحجم النجم الكاميروني.

وقال انفانتينو أننا لا ندخر جهداً لتدعيم قارة أفريقيا وليس هناك تمييز بين قارة وأخرى ولكن ما يطلبه رئيس الاتحاد الكاميروني من طلبات وآخرها أن يتم تقسيم تنظيم كأس العالم بالتساوي بين القارات الخمس أمر صعب للغاية لاختلاف القدرات بينهم.

