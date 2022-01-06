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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالتواريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من 3 كوراث عالمية.. الثانية متعلقة بكورونا

مسافر عبر الزمن
مسافر عبر الزمن يحذر من 3 كوراث عالمية.. متعلقة بكورونا

أعلن الشاب الذي يزعم بأنه مسافر عبر الزمن عن 3 كوارث ستحدث خلال عام 2022 ولإثباب مصداقيته حدد التواريخ. 

وقال المسافر عبر الزمن والمعروف باسم «ThatOneTimeTraveler» إنه ستحدث خلال عام 2022 أموراً أكثر خطورة مما قبلها. 

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وتتمثل هذه الظواهر الثلاثة تتمثل في 11 مارس سيولد أول إنسان بوجه طفل و شمبانزي ، وسيمكنه التحدث وله سمات مختلطة بين الكائنين. 

وأضاف المسافر عبر الزمن عبر صفحته الرسمية على «تيك توك» أنه في 19 أبريل ستظهر سلالة جديدة من فيروس كورونا تدعي «أوميجا»، منوهاً أنها أسوأ بخمس مرات من جميع الأنواع الأخرى.

وتابع أنه في 17 سبتمبر سيتم اكتشاف أكبر مخلوق في المحيط، يُدعى سيرين كرون، ويزيد حجمه عن أربعة أضعاف حجم الحوت الأزرق. 

@thatonetimetraveler The return of “Silas”, A human who returns to Earth. #fyp #foryou #foryoupage #timetravel #timetraveler ♬ Time Travel - Lovett

وفي مقطع فيديو أشار ThatOneTimeTraveler: «أصبحت منزعجًا من أن الناس يشككون في مصداقيتي، لذا أعطيتهم بعض التواريخ الجديدة للناس ليضعوها في يومياتهم، خاصم لم كان يُعتقد أنني مسافر عبر الزمن مزيف لفترة طويلة جدًا، لذا تذكر هذه التواريخ الرئيسية الثلاثة في أوائل عام 2022». 

وشاهد فيديو المسافر عبر الزمن أكثر من 10 ملايين شخص، ومن بين هذه المشاهدات أعجب نصف مليون شخص به، وترك  آخريين الآلاف تعليقات.

وعلق أحد المستخدمين مازحا: «أنا مسافر عبر الزمن وتوقعي أنه في بداية عام 2022 هناك شهر يسمى يناير»، وواصل آخر: «أنا مسافر عبر الزمن أتوقع أن يكون يوم 14 فبراير هو عيد الحب»، وتابع ثالث ساخراً: «إذا سافر أي شخص آخر في هذا الوقت، من فضلك قم بعمل أفضل».  

 

 

ThatOneTimeTraveler كوارث بسبب انقطاع الكهرباء د التواريخ سلالة جديدة من فيروس كورونا

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