خامات مجهولة المصدر.. الداخلية تداهم مصنع بسكويت في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع للبسكويت كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة ) لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية مُستخدماً مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين بالمخالفة للقانون ، وبحوزته (1٫946 طن من مستلزمات الإنتاج "نشادر – هواك بسكويت" داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستخدام الآدمى مُعدة للتصنيع).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.