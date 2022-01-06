ذكرى اقتحام الكونجرس.. بايدن: نرفض أن يكون العنف السياسي هو القاعدة في بلادنا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة في لحظة يجب أن تحدد فيها هويتها الرافضة للعنف السياسي.

وأكد بايدن، في كلمة مناسبة ذكرى اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، على رفضه أن يكون العنف السياسي هو القاعدة في الولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، تستعد لجنة الكونجرس الأمريكي للتحقيق في أحداث الشغب، المكونة من 9 أعضاء، للكشف العلني عن نتائج التحقيق بعد إجراء مقابلات مع أكثر من 300 شاهد وتجميع آلاف الوثائق على مدار ستة أشهر من العمل.

ويبدو أن الصورة الكاملة للأحداث في طريقها للظهور، بالرغم من جهود ترامب المستمرة لإخفاء الصورة.

وستسعى جلسات الاستماع والتقارير التلفزيونية المخطط لها، إلى إقناع الجمهور الأمريكي بأن استنتاجاتهم تستند إلى الحقائق، حيث تحاول التأكيد على الصلة بين الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 ومحاولة دونالد ترامب لقلب انتصار جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

وخلال الأشهر الماضية، أجرت اللجنة مقابلات مع مجموعة من مسؤولي الانتخابات في ولايات مثل أريزونا وجورجيا وميشيجان وبنسلفانيا بشأن حملة “الضغط” التي يشنها ترامب.

وبالنسبة لجلسات الاستماع، المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، تريد اللجنة “إحضار الأشخاص الذين أشرفوا علي الانتخابات إلى واشنطن وإخبار سماع شهادتهم”، كما قال رئيس اللجنة، النائب بيني طومسون.

وأضاف أن “الشعب الأمريكي، بحاجة إلى معرفة أن أحداث 6 يناير كانت “جهدًا منظمًا لتغيير نتيجة الانتخابات من خلال جلب الناس إلى واشنطن“.

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "أمة MAGA" إلى "الانتفاضة" ضد إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تفويضات فرض اللقاح ضد كورونا، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول.

وانتقد ترامب في بيان صادر عن منظمة Save America PAC، الرئيس بايدن بسبب حديثه عن أن إدارته ستفرض اللقاح على أطفال المدارس وتجبر المدارس على الإغلاق، وسط زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال ترامب في البيان: "الآن، هناك حديث من قبل إدارة بايدن مرة أخرى حول إغلاق المدارس، وحتى فرض التطعيم على أطفال المدارس.. هذا أمر شائن ، وعلى أمة MAGA (make america great again) أن تنهض وتعارض هذا التجاوز الفاضح للحكومة الفدرالية".

هذا وأوصت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يحصل جميع الأمريكيين من سن الخامسة وما فوق على اللقاح المضاد لكورونا، بهدف الوقاية من المرض الشديد.