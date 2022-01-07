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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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“محمود شعراوي” يوجه بتوفير فرص عمل بجميع المحافظات من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

 

 

في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتوفير فرص عمل في جميع المحافظات المصرية من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية ( مشروعك ) أحد أذرع الوزارة الرئيسية والهامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير..

 ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب (مشروعك)  بالوزارة و المحافظات يستفيد منها 54 متدرباً . 
وأكد اللواء محمود شعراوى أن مبادرة مشروعك تتواجد من خلال 260 مقرا على مستوى 27 محافظة مصرية لنشر فكر العمل الحر بين الشباب، وعدم انتظار العمل الحكومى، واستثمار طاقات الشباب وقدراتهم وأفكارهم الابتكارية، في تنفيذ «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لتكون بداية لمستقبل جاد وناجح ويصبح هؤلاء الشباب نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال، موضحاً أن هدف المبادرة هو إحداث تنمية اقتصادية محلية على مستوى كل محافظات مصر على مستوى النجوع والقرى والمدن ودفع عجلة الاقتصاد وتوفير وتشغيل أهلنا في المحافظات المصرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن «مشروعك» ساهم في تسهيل إجراءات بدء إقامة المشروعات الجديدة،  ومساهمته فى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات،وتبسيط الإجراءات، وتقديم المعاملة الضريبية المبسطة للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة.

وفي ذات السياق، أشار اللواء محمود شعراوى الى استمرار مركز التنمية المحلية بسقارة في تنظيم دوراته التدريبية للأسبوع الـ21 وتتضمن دورتين تدريبتين هما : اساسيات الحاسب الآلى والأوفيس ، ومنظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات و يستفيد منها 106 متدربين .
وعلى جانب اخر احتفل  مركزالتنمية المحلية بسقارة  بتخريج131 متدرباً اجتازوا (5) دورات تدريبية وهي دورة مؤشرات قياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية، ودورة التخطيط الاستراتيجي، بالإضافة الى دورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، واللغة الانجليزية مستوى متوسط.

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شعراوى وزير التنمية المحلية مشروعك دورة تدريبية

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