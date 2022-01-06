السكة الحديد تحذر من التطبيقات المزيفة لحجز الرحلات.. وتناشد المواطنين بالإبلاغ عنها

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون. و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر

وأشار البيان الى قيام هيئة السكك الحديدية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من التطبيقات المزيفة التي تزعم امكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها.

وتناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين بالحجز فقط عن طريق التطبيق الرسمي الوحيد المعلن من قبل الهيئه والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.