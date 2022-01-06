بسبب ملابسها.. سيدة تقع في موقف محرج يوم زفاف ابنة زوجها.. صورة

تعرضت زوجة أب العروس للكثير من الانتقادات يوم زفاف ابنة زوجها حيث وضعت نفسها في موقف محرج بسبب ملابسها.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فإن زوجة أب العروس ارتدت فستانا من الدنتيل باللون الأبيض مما لفت انتباه المعازيم.

ومما أثار لفت الانتباه للسيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها مؤخراً في مجموعات عبر موقع «فيسبوك» ارتدائها حذاء أسود اللون علي الفستان.

وكان من بين التعليقات على صورة زوجة الأب: « ليس فقط الفستان الأبيض، لكن أيضًا ما يشبه الأوز الأسود إنه قبيح جداً».

وأشار عدد قليل من الناس أنهم لم يلاحظوا حتى أن زوجة الأب كانت ترتدي اللون الأبيض لأنهم كانوا يركزون بشكل كبير على حذائها.

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