سوق المستعمل.. سعر نيسان تيدا موديل 2015

استطاعت شركة نيسان اليابانية تقديم العديد من الطرازات القوية على مدار تاريخها، ومن بينها تأتي النسخة الشهيرة "تيدا " من فئة السيدان، والتي تلقى اهتماما واسعا في سوق المستعمل المصري.

تتمتع سيارة نيسان تيدا موديل 2015 بمحرك 1.6 لتر، ينتج بقوة 116 حصان، عزم الدوران 154 نيوتن متر، اربع اسطوانات، سعة خزان الوقود 52 لتر، معدل استهلاك الوقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر، السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة، ناقل الحركة CVT اوتوماتيكي، نظام الدفع دفع امامي

جاءت سيارة نيسان بجهاز لقياس المسافة ومتوسط السرعة، والتحكم بالصوت من على عجلة القيادة، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، اكياس هوائية Airbag لحماية السائق والراكب، مانع الحركة، مساعد الفرامل BA، وتوزيع قوة الفرامل الكتروني EBD.

تأتي سيارة نيسان تيدا موديل 2015 بمرايا الباب إلكترونية، مصابيح للضباب أمامية فقط، مصابيح أمامية هالوجين، نوافد كهربائية أمامية و خلفية، مزيل الضباب للنافذة الخلفية، عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تحكم الصوت على عجلة القيادة، مدخل aux، مشغل أقراص ليزرية CD، كمبيوتر يوضح المسافة و الوقود و متوسط السرعة، دخول من غير مفتاح، مكيف يدوي، إم بي 3، راديو.

وتتراوح أسعار نيسان تيدا موديل 2015 في سوق المستعمل من 170 ألف الي 200 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.