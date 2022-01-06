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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق السيارات المستعملة..سعر نيسان صنى موديل 2015

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر نيسان صنى موديل 2015

حققت السيارة نيسان صنى نجاحا كبيرا داخل الأسواق العالمية والمصرية بالتحديد، نسبة إلى اعتمادية تلك النسخة، واستهلاكها المناسب للوقود، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة، وتصميمها المميز من فئة السيدان، مما أدى إلى انتشارها وتعلق الكثير من محبي عالم السيارات بها.

 

 

تنتمي سيارة نيسان صني موديل 2015  لفئة السيارات العائلية السيدان، مدعومة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر، مدعمة بمحرك مكون من أربع سرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة في مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية.

وتستهلك السيارة 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو كما تدعم العمل ببنزين 92، كما تستطيع التسارع الي 100 كيلو في 15 ثانية ، وتحتوي السيارة علي شاشة ديجتال للتعرف علي استهلاك الوقود والحرارة .

كما تحتوي سيارة نيسان صنى موديل 2015 علي العديد من الكماليات،  مثل وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي ونظام فرامل مانع الانزلاق بالإضافة الي توزيع الكتروني للفرامل ، وكاسيت سي دي ومصابيح ضباب امامية ومرايات كهرباء جانبية ، والتحكم في كرسي السائق اوتوماتيكيا .

وتتراوح أسعار نيسان صنى في سوق المستعمل، من 130 ألف الي 150 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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