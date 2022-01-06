التخطيط : اعتماد 50 مليون جنيه لتطوير المتحف الأتوني بالمنيا 2022- 2023

قامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بإدراج طلب النائبة منال صابر عضو مجلس النواب، بشأن تقديم الدعم المالي للمتحف الأتوني بمدينة المنيا والمتوقف استكماله منذ سنوات كثيرة، ضمن ميزانية العام القادم بدفعة أولي 50 مليون جنيه.

وكانت وزارة السياحة والاثار أرسلت ردا علي طلبات الإحاطة من النائبة منال صابر بالإهمال في المتحف الأتوني بمدينة المنيا والذي من المفترض أن يكون عالميا لأهمية فترة أتون أول من نادي بالتوحيد في التاريخ, وفي المدينة التي أقام بها, وكان رد الوزارة دعم 20 مليون جنيه لإثبات حسن النية.



وكانت النائبة منال صابر قد التقت مع المنوط بهم انهاء الجدل بشأن المتحف، علي رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة للمشروعات والمتاحف, والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والاثار بمجلس النواب.



