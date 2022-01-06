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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسونامي.. تصريح صادم من الصحة العالمية حول إصابات أوميكرون

الصحة العالمية
الصحة العالمية

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بسبب متحور أوميكرون بالـ "تسونامي".

وأعلنت الهند، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وحسب شبكة "إن دي تي في" الهندية، أبلغت الهند عن أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون بولاية راجاستان.

ووفقًا لمصادر حكومية، كانت الحالة لرجل يبلغ من العمر 73 عامًا، وثبتت إصابة الرجل بفيروس كورونا في 15 ديسمبر ليدخل المستشفى منذ ذلك الحين.

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اكتشاف 5 حالات.. العراق يعلن دخول متحور أوميكرون البلاد

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استشارى: تفاوت نسب التطعيم سبب ارتفاع الإصابة بـ أوميكرون فى أمريكا

ولكن في 25 ديسمبر، ظهرت نتائج أخبتاراته ليتضح أنه مصاب بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

 

ورصدت الهند 2135 حالة إصابة بمتحور أوميكرون، كان أكثرها في ولاية ماهاراشترا التي سجلت 653 حالة، تليها دلهي بـ 464 حالة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 تسونامي متحور اوميكرون

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