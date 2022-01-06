تسونامي.. تصريح صادم من الصحة العالمية حول إصابات أوميكرون

وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بسبب متحور أوميكرون بالـ "تسونامي".

وأعلنت الهند، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وحسب شبكة "إن دي تي في" الهندية، أبلغت الهند عن أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون بولاية راجاستان.

ووفقًا لمصادر حكومية، كانت الحالة لرجل يبلغ من العمر 73 عامًا، وثبتت إصابة الرجل بفيروس كورونا في 15 ديسمبر ليدخل المستشفى منذ ذلك الحين.

ولكن في 25 ديسمبر، ظهرت نتائج أخبتاراته ليتضح أنه مصاب بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا.

ورصدت الهند 2135 حالة إصابة بمتحور أوميكرون، كان أكثرها في ولاية ماهاراشترا التي سجلت 653 حالة، تليها دلهي بـ 464 حالة.