انتشار مكثف للفرق الطبية لتطعيم الأقباط أمام الكنائس والمتنزهات في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس عن انتشار مكثف للفرق الطبية لتطعيم الأقباط بلقاح فيروس كورونا وذلك من امام الكنائس بجميع قرى ومدن المحافظة وكذا اماكن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 6، 7 يناير 2022 م للوصول إلى اكبر عدد من المواطنين وذلك فى إطار توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

كما اشار وكيل الوزارة الى انتشار فرق التواصل المجتمعي لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي اللقاح والتنبيه عليهم باتباع كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه اثناء التطعيم وتوعيتهم بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا.

واكد وكيل الوزارة انه تم تذليل العقبات وتوفير جرعات اضافيه للفرق المتنقلة وانتشار الفرق المتحركة بجميع اماكن تجمعات المواطنين مثل المتنزهات والنقابات والنوادي وتدعيم الفرق بجميع مستلزمات مكافحة العدوى.

وأشار الى استمرار عمل الفرق الثابته بجميع المراكز بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل ايام الاسبوع مؤكدا على انعقاد لجنة الازمة بالمديرية لمتابعة اي بلاغات على مدار الساعة.

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