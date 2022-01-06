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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طريقة أوروبية..سيدة تطعم الحمام في شوارع الزمالك

سيدة تطعم الحمام
سيدة تطعم الحمام

وصف رواد مواقع التواصل الإجتماعي مشهد لسيدة تطعم الحمام في احد شوارع حي الزمالك بالقاهرة، بالمشهد الإنساني حيث يعتبر المشهد غير معتاد في الشوارع المصرية.

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وانتشر على صفحات التواصل فيديو لسيدة تلقي الطعام للحمام والطيور الطليقة في الهواء في الشارع بأسلوب حنون، حيث لاقت العشرات من التعليقات والإشادات لما وصفوه على موقع تويتر بانه تصرف على الطريقة الأوروبية.

 

وقالت دينا ذو الفقار، الناشطة فى مجال حقوق الحيوان: "نحن نحتاج إلى مناطق تأمن للطيور النزول إليها ومن أجمل تلك المناطق هى المنطقة التى تقع على نهر النيل بمنطقة الزمالك"

 

وأشارت إلى أنها تعرفت كذلك على بعض الأشخاص الذين يقومون بإطعام الحمام فى تلك المنطقة، لافتة إلى أن أهالى المنطقة يطلقون عليها منطقة السلام، مؤكدة أنها طالبت من وزارة البيئة أن تجعلها منطقة لمشاهدة الطيور لمرور الطيور المهاجرة بها.

ولم تكن تلك هي الواقعة الاولى، حيث يشهد هذا المكان من الزمالك تجمع الطيور بشكل كبير نظرا للهدوء السائد في المنطقة، مما يحفز بعض السكان والمارة لإلقاء الطعام بشكل مستمر لهذه الطيور.

الحمام الزمالك الإنساني المصرية التواصل

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