عدلي القيعي: نار الأهلي أفضل من جنة الآخرين.. ورحيل كهربا وارد

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أن مبدأ رحيل محمود كهربا لاعب الأحمر على سبيل الإعارة متواجد.



وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الأهلي": "مبدأ رحيل كهربا موجود، والأطراف كلها ترى أن الأمر فرصة جيدة لإعارته 6 أشهر، وربما تعيده للمشهد ويُصبح أكثر قناعة للجميع".

وتابع القيعي: "ولكن الأمر لم يتم بشكل نهائي حتى الآن، وهذا نظام الأهلي، الجماهير ربما تحب لاعب معين وتحب أن تراه في الملعب، وهذا أمر طبيعي".

واختتم القيعي حديثه قائلا : "ولكن إدارة الأهلي لا تسير وفق أهواء الجماهير، هذا هو نظام الأهلي، ولو أن البعض يرى أن هذه جهنم الأهلي، فأقول لهم إن جهنم الأهلي أفضل من جنة الآخرين".