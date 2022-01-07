عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يرحمها بقدر جمال روحها.. درة تنعى مها أبو عوف برسالة مؤثرة

صدى البلد

نعت الفنانة التونسية درة الراحلة مها أبو عوف، التي توفتها المنية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “الله يرحم الفنانة مها أبو عوف ويغفرلها بقدر جمال روحها 💔🙏”.

txt

السيناريست مدحت العدل ينعي الفنانة مها أبو عوف

txt

وفاء عامر ونور اللبنانية ومايا دياب ينعين مها أبو عوف

الساعات الأخيرة فى حياة مهما أبو عوف 

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها أبو عوف كانت  تعاني من مرض سرطان الرئة  ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى ".

أضاف أشرف زكي  :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد  وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم  أشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة ".

اخر كلمات الفنانة مها أبو عوف 

وشاركت مها أبو عوف قبل حوالي أسبوع من وفاتها على حسابها بموقع فيسبوك تهنئة بالعام الجديد، بكلمات تعبر عن التفاؤل والأمل في الأفضل، وذلك قبل تدهور حالتها الصحية.
 

رسالة مؤثرة الفن الفنانة التونسية درة مها أبو عوف صراع طويل مع المرض الفنانة مها أبو عوف

ترشيحاتنا

لطفك يا رب .. رانيا محمود ياسين تعلق على زيادة إصابات كورونا

البيت الأبيض يكشف أسباب زيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

سيتحدد مصيره وفق خطته .. محمد بركات يكشف الموقف النهائي لـ فينجادا

الفن جزء من المجتمع .. هاني رمزي : مصر تبنى من جديد في عهد الرئيس السيسي .. فيديو

حقيقة فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ثويتس.. كتلة جليدية تهدد قارات العالم بالغرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد مفاجأة "كمونة".. صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي|فيديو

المتر بـ 9 آلاف جنيه.. تفاصيل تعويضات سكان الحي السادس بمدينة نصر

بعد نقل حياة الدرديري للمستشفى .. توفيق عكاشة : زوجتي معرضة للشلل

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

منحنى الموت.. اجراءات عاجلة لمنع الحوادث المروعة على الدائري الأوسطي| تعرف عليها

فيديو

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته عنه .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكروباص

حكم تهنئة غير المسلمين .. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ