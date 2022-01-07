الاتحاد السكندري يتعاقد مع ظهير أيسر أردني تألق في كأس العرب .. تفاصيل

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه سعيد لفوزه برئاسة زعيم الثغر للمرة الثانية بالتزكية، موجها الشكر للجمعية العمومية ومظهرها الحضاري.



وعن صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي، أكد مصيلحي أن النادي وقع مع ظهير أيسر المنتخب الأردني عبد الله نصيب بعد تألقه في كاس العرب، موضحا أن محمود شبانة وقع للنادي وسيبدأ التدريبات السبت المقبل.



وأضاف مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية، في برنامج بوكس تو بوكس، على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "رؤساء النادي السابقين عفت السادات ومحمود مشالي حضروا لمكتبي لدعمي قبل الانتخابات، وسعيد بثقة الجميع في تحملي للمسئولية".



وتابع رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه مقبل على مسئولية صعبة موضحا أن ملف الانشاءات على رأس قائمة أولوياته موضحا أن الفريق الأول يحتاج لاستمرار حالة الاستقرار الفني والإداري لمواصلة النجاحات.