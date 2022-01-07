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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب تكون سنة سعيدة وكلها خير.. هالة صدقي تحتفل بعيد الميلاد

صدى البلد

هنأت الفنانة هالة صدقي أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت: “كل عام وكل البشريه بالف خير ميلاد السيد المسيح وبدايه التاريخ الميلادي ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد ، ويا رب تكون سعيده وكلها خير وبركه وأمان علي كل البشريه”.
 

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يذكر أن الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي حلتا ضيفتين، على برنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي"، والذي يقدمه النجم أمير كرارة، وكشف الثنائي عن أسرار في حياتهما الشخصية والعديد من المواقف التي تعرضتا لها.

 

وتحدثت الفنانة "هالة صدقى"، عن الفنان "صلاح السعدنى" قائلة: "أكتر ممثل اشتغلت معاه اشتغلنا أعمال كتيرة مع بعض منها رجل في زمن العولمة ومسلسل أرابيسك".

 

وأضافت: "من كتر ما الناس ارتبطت بالشخصيات في مسلسل أرابيسك، وكان المسلسل يعرض بره قبلنا فى مصر بيوم وانتهت الحلقات هناك على عدم زواجى من صلاح السعدنى وحصل غضب شديد".


وأوضحت: "اضطررنا في نفس يوم الحلقة الأخيرة نصور نهاية أخرى فى أرابيسك إننا اتجوزنا وخلفنا بنت اسمها دنيا، ودى نادرا لما حاجة تحصل كده"، مؤكدة: "صلاح السعدنى من أكثر الشخصيات القريبة من قلبى".

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