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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: حفظ الله مصر وطنا آمنا وشعبا واحدا

صدى البلد

هنأ الإعلامي أحمد شوبير الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب بتغريدة: “اتقدم بخالص التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. حفظ الله مصر وطناً آمناً و شعباً واحداً”.

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شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن كأس العالم للأندية .. تفاصيل


من جانب آخر، زف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن أزمة تعارض موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك احتمال لحل تلك الأزمة خاصة عقب مناشدة الأهلي للاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الإفريقي الكاف للجميع .

واضاف أن الفيفا من الممكن أن يوافق على تأجيل البطولة ٤ أو ٥ أيام مشددا أن هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للكاف غدا لمناقشة جدول الأعمال، وهذا الجدول لن يناقش كأس العالم للأندية، والمكتب التنفيذي للفيفا سيحضر الاجتماع، وستتم مناقشة مونديال الأندية بشكل ودي، وسيستمعون إلى الكاف ثم يتناقشون .

وتابع أن التوجه لدي إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وأبو ريده لتأجيل بطولة كأس العالم ،٤ أيام خاصة وأن جدول بطولة الدوري الانجليزي شهد العديد من التاجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا لذلك من الممكن أن يتم تأجيل مباريات تشيلي في كأس العالم ٥ أيام .

وتابع أن الإمارات حتى الوقت الحالي تستعد لاقامة البطولة في موعدها دون تأجيل مشددا أن الإمارات لن تمانع التأجيل .

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