الزمالك حيضيع.. ميدو يوجه رسالة صادمة لـ جمهور النادي وأبنائه

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ جماهير الفريق عقب كثرة أزمات الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكد ميدو في تصريحات خلال مداخله هانفيه لبرنامج “ زملكاوي ” أن الزمالك حاليا يمر باصعب فتراته عبر تاريخه مشددا انه علي درايه بكافه ازمات الفريق والعقود .

وأضاف أن أبناء الزمالك يجب أن يساندوا الفريق لأنه في حال لم يحدث سيضيع النادي والفريق مشددا أن الجماهير ايضا يجب أن تدعم الفريق .

وتابع أن أي لاعب يرغب في الرحيل يجب أن يتم الإعلان عن الأمر أمام الجمهور والجميع مشددا أن أي لاعب رحل عن الزمالك، نعم قد ربح المال لكن أين الجماهيرية والنجومية".

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق



كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي سوف يقوم بصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الكروي المتاخره ، خلال الساعات القليلة المقبلة .

وأشار المصدر أن المجلس الأبيض وعد الاعبين بصرف جزء من المستحقات المتأخرة ، و عن حقيقة ارسال أشرف بن شرقى نجم الزمالك انذار للنادي بسبب تأخر حصول اللاعب على مستحقاته هذا الموسم،أو فسخ التعاقد من طرف واحد.

أكد المصدر أن من الطبيعي أن يقوم اي لاعب قد تأخرت مستحقاته بإرسال انذار لناديه لحفظ حقوقه ، وان المشرف العام علي الكرة يقوم بمتابعة الملف الخاص بالفريق الكروي ، وسوف يعقد جلسه مع بن شرقي لحسم أمر ملف تجديده .

وينتهى عقد بن شرقى مع الزمالك بنهاية الموسم وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ اخر .

وتلقي بن شرقي عدة عروض من أندية خليجية وعلى رأسها الدحيل القطرى والذى يكثف مفاوضاته حاليا مع اللاعب تمهيدا للحصول على خدماته.

وينتظر مسئولو النادي الأهلى موقف أشرف بن شرقى مع الزمالك وكذلك عدد من اللاعبين، الذين تنتهى عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الجارى وهو ما أكده أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى مؤخرا.