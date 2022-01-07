لو فرحك قرب .. تعرف على آخر أسعار الأجهزة الكهربائية ومستلزمات العرايس بالأسواق I فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر جولة من داخل أحد أسواق مدينة القناطر الخيرية المختصة بكل ما يتعلق بجهاز العرائس، لمحاولة رصد اخر الأسعار وأحدث الموديلات.

وفي البداية، أِشار توفيق جلال، تاجر بأحد المعارض الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية، أن الأسعار مستقرة مع بداية العام الجديدة 2022، ويوجد اقبال على الشراء خاصة مع العروض والخصومات على بعض المنتجات.

وتابع أن أسعار الميكرويف تتراوح ما بين ال 2000 الي 3000 جنيه حسب ماركات التصنيع ومواصفات المنتج، والمكنسة الكهربائية تبدأ من 1000 جنيه، ومحضرات الطعام المستوردة تبدأ من 1000 جنية وتزيد حسب قوة الوات.

وعن أسعار شاشات التلفيزيون أشار أن أسعارها تبدأ من 2300 جنيه، والغسالات الأوتوماتيك تختلف أسعارها بحسب الماركات وتبدأ من 6000 جنيه، وعرض مواصفات أحدث البوتجازات المزودة بخاصية أمان ويتراوح سعره بين 6500 الي 7000 جنيه.

واشتملت الجولة على مستلزمات البيت وأطقم جهاز العرائس، والتي تتنوع من حيث الأشكال والماركات المختلفة، والمستورد والمصري، وسط حالة من الاقبال على الشراء.