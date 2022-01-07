تلقتها القوى العاملة.. الإمارات تعلن عن إجراءات وقائية واحترازية جديدة

من 10 يناير

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن دائرة الإسناد الحكومي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، أعلنت عن اعتماد شرط الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة، للفئات المعنية وفق ما تُقرّره الجهات الصحية المختصة، لدخول مقار العمل لجميع موظفي الجهات والشركات الحكومية، وذلك اعتباراً من 10 يناير الجاري.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إن هذا القرار يسري على جميع الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ويُستثنى من الإجراء من لديه عذر طبي معتمد، ويهدف التحديث إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في الجهات والشركات الحكومية، والحفاظ على الصحة العامة.

كما يستمر العمل بالإجراءات المعتمدة سابقاً، ومنها إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) كلّ 7 أيام لجميع الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد.