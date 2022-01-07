بديل محمد صلاح.. رومانو يكشف حقيقة اقتراب نجم بورتو من ليفربول

كشف الصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا، حقيقة اقتراب الكولومبي لويس دياز نجم فريق بورتو البرتغالي، من الانضمام إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتعويض غياب محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الريدز، بسبب مشاركتهما في بطولة أمم إفريقيا.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" نادي ليفربول أرسل كشافيه 5 مرات لمتابعة لويس دياز الموسم الماضي، لكن لا توجد أي مفاوضات حتى الآن".

تابع رومانو:" هدف إدارة نادي ليفربول الأول في الوقت الحالي هو تجديد عقد محمد صلاح والذي ينتهي في صيف 2023".

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق 6 أهداف عن زميله البرتغالي دييجو جوتا صاحب المركز الثاني.

رسميا.. ليفربول يفقد محمد صلاح 4 مباريات:

على جانب آخرن تأكد غياب محمد صلاح عن فريق ليفربول الإنجليزي، في 4 مباريات “على الأقل”، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2022.

ويفقد ليفربول محمد صلاح أمام آرسنال في ذهاب وإياب نصف نهائي كأرس كاراباو “يومي 6 و 13 يناير”، بالإضافة إلى مواجهة شروزبري يوم 9 يناير في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبرينتفورد يوم 16 في الدوري الإنجليزي.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16، سيفقد ليفربول محمد صلاح مباراة خامسة أمام كريستال بالاس يوم 23 يناير في الدوري الإنجليزي.

كما يواجه الفرعون المصري شبح الغياب عن مباراة ليستر سيتي المقرر لها 10 فبراير المقبل، حال تأهل منتخب مصر إلى أمم أفريقيا.

يذكر أن منتخب مصر يوجد في المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.