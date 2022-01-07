في عيد الميلاد المجيد.. تعرف على فوائد تناول الديك الرومي

يحتفل اليوم الأقباط بـ عيد الميلاد المجيد ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على إقامة العزائم و الولائم وسط حضور الأهل و الأصدقاء.



ويعتبر الديك الرومي من أبرز الأكلات التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها في عيد الميلاد المجيد نظرا لمذاقه الشهي و المختلف عن أنواع اللحوم الأخري.



فوائد تناول الديك الرومي

-مصدر صحي للبروتين

البروتين مهم لنمو العضلات ، كما يعطي بنية للخلايا ويساعد على نقل العناصر الغذائية حول الجسم ، بالإضافة إلى ذلك قد يدعم النظام الغذائي الغني بالبروتين فقدان الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالامتلاء .

تحتوي شريحتان سميكتان (84 جرامًا) من الديك الرومي على 24 جرامًا من البروتين - وهو ما يمثل 48٪ من DV ، علاوة على ذلك قد يكون الديك الرومي بديلاً أكثر صحة عن اللحوم الحمراء ، حيث تربط بعض الدراسات القائمة على الملاحظة اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب .

ومع ذلك ، تدعي دراسات أخرى أن اللحوم المصنعة - وليس اللحوم الحمراء نفسها - لها تأثير سلبي على الصحة.

-محمل بفيتامينات ب

يعتبر لحم الديك الرومي مصدرًا غنيًا بشكل خاص لفيتامينات ب ، بما في ذلك B3 (النياسين) و B6 (البيريدوكسين) و B12 (الكوبالامين).



تحتوي شريحتان سميكتان (84 جرامًا) من الديك الرومي على 61٪ من DV لفيتامين B3 و 49٪ لفيتامين B6 و 29٪ لفيتامين B12 . وتتمتع تلك الفيتامينات بالعديد من الفوائد:

-فيتامين ب 3 (النياسين). هذا الفيتامين مهم لإنتاج الطاقة بكفاءة والتواصل الخلوي

-فيتامين ب 6 (البيريدوكسين). يدعم هذا الفيتامين تكوين الأحماض الأمينية ويساعد على إنتاج الناقلات العصبية (16).



-فيتامين ب 12. يعتبر فيتامين ب 12 حيويًا لإنتاج الحمض النووي وتكوين خلايا الدم الحمراء

يعتبر الديك الرومي مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك والفيتامينات B1 (الثيامين) و B2 (الريبوفلافين)

-مصدر غني بالمعادن

لحم الديك الرومي مليئة بالسيلينيوم والزنك والفوسفور.

يساعد السيلينيوم جسمك على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، والتي تنظم عملية التمثيل الغذائي ومعدل النمو، يعد الزنك معدنًا أساسيًا ضروريًا للعديد من العمليات الجسدية المختلفة ، مثل التعبير الجيني وتخليق البروتين وتفاعلات الإنزيم .

أخيرًا ، يعد الفوسفور عنصرًا حيويًا لصحة العظام ، بالإضافة إلى ذلك يوفر الديك الرومي كميات صغيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم.

المصدر: healthline