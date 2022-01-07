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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في عيد الميلاد المجيد.. تعرف على فوائد تناول الديك الرومي

فوائد تناول الديك
فوائد تناول الديك الرومي

يحتفل اليوم الأقباط بـ عيد الميلاد المجيد ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على إقامة العزائم و الولائم وسط حضور الأهل و الأصدقاء.


ويعتبر الديك الرومي من أبرز الأكلات التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها في عيد الميلاد المجيد نظرا لمذاقه الشهي و المختلف عن أنواع اللحوم الأخري.


فوائد تناول الديك الرومي

-مصدر صحي للبروتين
البروتين مهم لنمو العضلات ، كما يعطي بنية للخلايا ويساعد على نقل العناصر الغذائية حول الجسم ، بالإضافة إلى ذلك  قد يدعم النظام الغذائي الغني بالبروتين فقدان الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالامتلاء .
تحتوي شريحتان سميكتان (84 جرامًا) من الديك الرومي على 24 جرامًا من البروتين - وهو ما يمثل 48٪ من DV ، علاوة على ذلك قد يكون الديك الرومي بديلاً أكثر صحة عن اللحوم الحمراء ، حيث تربط بعض الدراسات القائمة على الملاحظة اللحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون وأمراض القلب .
ومع ذلك ، تدعي دراسات أخرى أن اللحوم المصنعة - وليس اللحوم الحمراء نفسها - لها تأثير سلبي على الصحة.

-محمل بفيتامينات ب
يعتبر لحم الديك الرومي مصدرًا غنيًا بشكل خاص لفيتامينات ب ، بما في ذلك B3 (النياسين) و B6 (البيريدوكسين) و B12 (الكوبالامين).


تحتوي شريحتان سميكتان (84 جرامًا) من الديك الرومي على 61٪ من DV لفيتامين B3 و 49٪ لفيتامين B6 و 29٪ لفيتامين B12 . وتتمتع تلك الفيتامينات  بالعديد من الفوائد:

-فيتامين ب 3 (النياسين). هذا الفيتامين مهم لإنتاج الطاقة بكفاءة والتواصل الخلوي 
-فيتامين ب 6 (البيريدوكسين). يدعم هذا الفيتامين تكوين الأحماض الأمينية ويساعد على إنتاج الناقلات العصبية (16).


-فيتامين ب 12. يعتبر فيتامين ب 12 حيويًا لإنتاج الحمض النووي وتكوين خلايا الدم الحمراء 
يعتبر الديك الرومي مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك والفيتامينات B1 (الثيامين) و B2 (الريبوفلافين)

-مصدر غني بالمعادن
لحم الديك الرومي مليئة بالسيلينيوم والزنك والفوسفور.
يساعد السيلينيوم جسمك على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، والتي تنظم عملية التمثيل الغذائي ومعدل النمو، يعد الزنك معدنًا أساسيًا ضروريًا للعديد من العمليات الجسدية المختلفة ، مثل التعبير الجيني وتخليق البروتين وتفاعلات الإنزيم .
أخيرًا ، يعد الفوسفور عنصرًا حيويًا لصحة العظام ، بالإضافة إلى ذلك يوفر الديك الرومي كميات صغيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم.

 

المصدر: healthline

الديك الرومى فوائد تناول الديك الرومي عيد الميلاد المجيد أنواع اللحوم الأقباط

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