عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا... نشر المزيد من قوات الجيش بالعاصمة لمواجهة كورونا

بريطانيا... نشر المزيد
بريطانيا... نشر المزيد من قوات الجيش بالعاصمة لمواجهة كورونا

نشرت السلطات في بريطانيا، المزيد من عناصر قوات الجيش في العاصمة لندن لمساعدة قطاع الخدمات الصحية في التعامل مع فيروس كورونا.

وأرسلت القوات المسلحة 200 فرد إلى مستشفيات القطاع العام في جميع أنحاء العاصمة لسد النقص في الموظفين، بعد زيادة عدد الإصابات بين صفوف العاملين في المستشفيات وانقطاعهم عن العمل إما بسبب المرض أو بسبب العزل، وفقا لموقع الإذاعة "بي.بي.سي".

بريطانيا تسجل 179 ألفا و756 إصابة جديدة بـ كورونا

بريطانيا تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية بسلالة قاتلة لـ إنفلوانزا الطيور

وستوفر وزارة الدفاع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة 40 طبيبا و160 من أفراد الرعاية العامة، لدعم المستشفيات في جميع أنحاء العاصمة التي كانت بؤرة تفشي مرض أوميكرون.

وهذه ليست المرة الأولى التي يساند فيها الجيش الخدمة الصحية في بريطانيا، فقد دعم قطاع الصحة طوال فترة انتشار الوباء إذ عمل أفراده على تشغيل قطاع سيارات الإسعاف وفي مراكز التلقيح وفي علاج المرضى.

وأظهرت بيانات رسمية أن أكثر من واحد من بين كل 20 شخصا في بريطانيا أصيب بفيروس كورونا بحلول الأسبوع الأخير من عام 2021، وهو أعلى معدل إصابة تم تسجيله خلال الوباء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بالفيروس، ارتفاعا من 2.3 مليون في الأسبوع السابق، بسبب تفشي متحور "أوميكرون".

كانت مستويات الحالات غير المسبوقة هي الأعلى في لندن، حيث أصيب بها شخص واحد من كل 10 أشخاص، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الجهات موثوقية حيث يأخذ عينات عشوائية من السكان.

بريطانيا الجيش كورونا مواجهة العاصمة

ترشيحاتنا

إنستجرام يطرح 3 خيارات جديدة للمستخدمين لتنظيم المنشورات على صفحاتهم

الأمم المتحدة تحذر من انفجار الوضع شمالي إثيوبيا

قبل كأس الأمم.. محلل أداء منتخب مصر يعلن رحيله إلى جنوب أفريقيا

بنهاية ديسمبر.. القيمة السوقية للأسواق المال العربية ترتفع 3.12 %

إعارة من برشلونة.. أستون فيلا يضم كوتينيو رسميا

بعد تصريحات الري.. روشتة برلمانية لمواجهة أخطار السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

جنيهان حد أدنى.. تعرف على الرسوم الشهرية للوحدات السكنية والتجارية بقانون المخلفات الجديد

حادث مروع.. " تريلا " تطيح بعشرات السيارات على طريق بورسعيد دمياط

الجبلاية تفرض العزلة على محمد بركات في اجتماع كيروش

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

محرز يحتفل بزواجه من تايلور وارد وفق الشريعه الإسلامية ..صور

في التعديل الجديد .. 3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري دون تسلسل للملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعة ملحنين وأغنية واحدة.. كيف وثقت أم كلثوم في الشاب بليغ حمدي ومنحته كلمات أنساك؟

رغم استقرار الأحوال الجوية.. لماذا تحذر البيئة من خروج الأطفال إلى الشوارع؟

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

سينما تجارية لا تعبر عن المجتمع.. لماذا قرر المخرج داوود عبدالسيد الهروب إلى الكيت كات؟

فيديو

أسبوع الحوادث.. انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف

فيديو جراف.. ما قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة بالجن؟

فيديو جراف.. مسالمة وليست مستسلمة .. ماذا قال الرئيس في حفل عيد الميلاد المجيد

فيديوجراف.. شبح مها أبو عوف وعفريت أمير كرارة .. كيف ظهرت الأشباح للفنانين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ