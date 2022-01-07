بريطانيا... نشر المزيد من قوات الجيش بالعاصمة لمواجهة كورونا

نشرت السلطات في بريطانيا، المزيد من عناصر قوات الجيش في العاصمة لندن لمساعدة قطاع الخدمات الصحية في التعامل مع فيروس كورونا.

وأرسلت القوات المسلحة 200 فرد إلى مستشفيات القطاع العام في جميع أنحاء العاصمة لسد النقص في الموظفين، بعد زيادة عدد الإصابات بين صفوف العاملين في المستشفيات وانقطاعهم عن العمل إما بسبب المرض أو بسبب العزل، وفقا لموقع الإذاعة "بي.بي.سي".

وستوفر وزارة الدفاع خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة 40 طبيبا و160 من أفراد الرعاية العامة، لدعم المستشفيات في جميع أنحاء العاصمة التي كانت بؤرة تفشي مرض أوميكرون.

وهذه ليست المرة الأولى التي يساند فيها الجيش الخدمة الصحية في بريطانيا، فقد دعم قطاع الصحة طوال فترة انتشار الوباء إذ عمل أفراده على تشغيل قطاع سيارات الإسعاف وفي مراكز التلقيح وفي علاج المرضى.

وأظهرت بيانات رسمية أن أكثر من واحد من بين كل 20 شخصا في بريطانيا أصيب بفيروس كورونا بحلول الأسبوع الأخير من عام 2021، وهو أعلى معدل إصابة تم تسجيله خلال الوباء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بالفيروس، ارتفاعا من 2.3 مليون في الأسبوع السابق، بسبب تفشي متحور "أوميكرون".

كانت مستويات الحالات غير المسبوقة هي الأعلى في لندن، حيث أصيب بها شخص واحد من كل 10 أشخاص، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الجهات موثوقية حيث يأخذ عينات عشوائية من السكان.