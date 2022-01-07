دينا الشربيني تستكمل تصوير آخر دور وتستعد لـ مشوار لحد هناك

تستكمل الفنانة دينا الشربيني، تصوير أحدث مسلسلاتها اليوم، والتي تحمل إسم “آخر دور”، في أحد شوارع وسط البلد.

وانتهت دينا، من تصوير عدد كبير من المشاهد في منطقة المعادي، والتجمع، وبعض المناطق المتفرقة بالقاهرة، ومن المقرر أن تنتهي من التصوير قريباً.

مسلسل “آخر دور” بطولة دينا الشربيني، بجانب كل من ثراء جبيل، وميمي جمال، وعدد آخر من الممثلين، ومن إخراج حسين المنباوي.

كما تستعد دينا الشربيني، لخوض السباق الرمضاني بمسلسل “مشوار لحد هناك” بجانب الفنان محمد رمضان، وعدد من الممثلين.

المسلسل من إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، ويشهد العمل التعاون الأول بين محمد رمضان والمخرج محسن ياسين، بينما يلتقي رمضان مع دينا الشربينى للمرة الثانية بعد فيلم "جواب اعتقال".