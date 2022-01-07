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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 25 أسيرا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بـ كورونا

إصابة 25 أسيرا فلسطينيا
إصابة 25 أسيرا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بـ كورونا

قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الجمعة، إن 25 معتقلا فلسطينيا في سجن النقب الصحراوي الإسرائيلي أصيبوا بفيروس كورونا.

وأضاف النادي في بيان: ”لا تفاصيل إضافية حتى الساعة سوى أنه تم عزل كافة الأسرى القابعين في القسم البالغ عددهم 55 أسيرا“.

ولم يصدر بيان من مصلحة السجون الإسرائيلية أو الجهات ذات الصلة حول هذه الإصابات، حسبما ذكرت ”رويترز“.

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وذكر النادي في بيانه أن ”سجن النقب هو من أكبر السجون التي يقبع فيها أسرى من حيث العدد، ويبلغ عددهم أكثر من 1200 أسير، الأمر الذي يضاعف من المخاطر الحاصلة على مصير الأسرى، واحتمالية تسجيل مزيد من الإصابات“.

وأضاف أن ”أعداد الأسرى الذين ثبتت إصابتهم منذ بداية انتشار كورونا وتمكنت المؤسسات المختصة من توثيقها ومتابعتها منذ شهر  (أبريل) العام الماضي حتى اليوم وصلت إلى 388 إصابة“.

وتابع: ”الأسرى في سجون الاحتلال تلقوا جرعتين من اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واسعة جرت مع تصاعد عدد الحالات بين صفوف الأسرى العام الماضي“.

وتشير احصائيات نادي الأسير إلى وجود 4600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية موزعين على 23 سجنا ومركز توقيف.

وتشهد قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية توترا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد سبتمبر الماضي، بعدما تمكن 6 فلسطينيين من الهروب من معتقل جلبوع شمال إسرائيلي قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقا.

ونهاية ديسمبر، كشف نادي الأسير، تفاصيل جديدة حول عملية القمع التي تعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجن نفحة الإسرائيلي في منطقة النقب، والذي شهد توترا الشهر الماضي، على إثر إقدام أسير طعن ضابطا في السجن.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن ”ثلاثة أسرى ممن واجهوا عملية القمع في سجن نفحة تعرضوا لإصابات متفاوتة“، لافتاً إلى أن من بينهم الأسير يوسف المبحوح الذي أقدم على طعن ضابط إسرائيلي.

وأوضح البيان، أن ”من بين المصابين الأسيرين سائد زيد، وفادي أبو سبح، وهما من بين تسعة أسرى جرى نقلهم للعزل الانفرادي“.

وأشار إلى أن ”45 أسيراً جرى نقلهم من سجن نفحة، وتوزيعهم على عدة سجون، وهي: إيشل، النقب، شطه، عسقلان، عوفر، هداريم، ريمون“، لافتاً إلى أن ”الأقسام التي يقبع فيها أسرى حركة حماس لا تزال مغلقة حتّى الآن، وحالة من التوتر الشديد لا تزال قائمة فيها“.



وحسب البيان، فإن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل فرض عقوبات على أسرى حماس في سجن ”نفحة“، تتمثل بحرمانهم من الزيارة، و“الكانتينا“، علاوة على استمرارها بسحب كافة الأجهزة الكهربائية.

فلسطين إسرائيل تل أبيب كورونا سجن اسرائيلي

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