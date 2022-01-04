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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا.. الصحة: تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة.. موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي.. جيش الاحتلال يمنع تحليق الطائرات فوق سماء فلسطين

موسيماني
موسيماني

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:  

الصحة: تسجيل 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 612 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322180 حتى اليوم.

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي
أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، سيرحل عن القلعة الحمراء.

انضمام قاذفات صواريخ جديدة إلى الجيش الروسي
كشف الفريق سيرخي كوبيلاش قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي، عن استلام قواته، العام الجاري 2022 لقاذفتي Tu-160M بعيدتي المدى مزودتان بأسلحة جديدة.

جيش الاحتلال يمنع تحليق الطائرات فوق سماء فلسطين
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قرر منع تحليق الطائرات فوق سماء فلسطين المحتلة بعد تحطم طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية.

وسط الثلوج .. ظهور وحش بي إم دبليو M3 تورينج الجديد.. صور
تواصل عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي إم دبليو من تألقها، بعد أن ظهرت ملامح النسخة الجديدة M3 تورينج، خلال مقطع فيديو تشويقي، ولكن مازالت الإطلالة تحتفظ بالكثير من الأسرار، بعد أن ظهرت بتمويهات كثيرة تحيط الهيكل الخارجي للسيارة.

كنت بعيط ومش عاوزة أعمل الدور.. رنا رئيس تكشف صعوبات واجهتها في ليالينا 80| فيديو
كشفت الفنانة الشابة رنا رئيس  خلال ندوتها في موقع صدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل ليالينا 80 وسبب نجاحها وانطلاقتها من هذا العمل، وقالت: المخرج أحمد صالح هو من آمن بي، هو سبب في كل حاجة أنا فيها دلوقتي.

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد
على الرغم من تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا؛ وثَّقت صور ومقاطع صادمة، تجمُّعًا لحشود ضخمة في أحد أشهر الأماكن السياحية في الهند.

وشهدت ولاية «جوا» في الهند استقبال وفود ضخمة من السياح منذ أواخر ديسمبر مع وصول المحتفلين إلى الولاية الساحلية لموسم عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة رغم كورونا.

صدق أو لا تصدق.. إيلون ماسك يكسب أكثر من 32 مليار دولار في يوم واحد
كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن تحقيق الملياردير إيلون ماسك، أرباحا تقدر بـ 32.6 مليار دولار في يوم واحد، لتضاف إلى ثروته الهائلة للغاية.

وقالت المجلة إن هذه الأرباح جاءت عقب ارتفاع كبير في قيمة أسهم شركة "تسلا" المتخصصة في السيارات الكهربائية.
دعاء الصباح للرزق.. ردده بعد صلاة الفجر
دعاء الصباح للرزق..  نستيقظ في الصباح يوميا وكلنا أمل ان يوسع الله أرزاقنا ويطرح فيه البركة وأن يبعد عنا وساوس الشيطان، وأن ييسر الله كل الأمور، ومع الدعاء يجب أن يكون لديك حسن التوكل على الله ويقين تام بأن الله هو الرزاق وأنه لا يخذل أحد ويجيب دعوة المضطر، فهذا اليقين من مواطن استجابة الدعاء، ودعاء الرزق في الصباح يفضل Hن يكون بعد صلاة الفجر وترديد أذكار الصباح .   يحتاج الإنسان دائمًا إلى اللجوء إلى الله - سبحانه وتعالى-  لطلب الرزق ونيل فضله - سبحانه- من النعم والخيرات التي سخرها لعباده؛ فمن الأسباب الجالبة للرزق الدعاء، ومن أفضل ما يمكن للناس أن يحافظ عليه لينال رضا ربه - عز وجل- هو دعاء الصباح للرزق لنيل رضا الله - سبحانه وتعالى- وطلب الرزق منه .

في عيد ميلاد ليلى علوي.. أهم محطات حياتها وأول أجر لها وسر تعرضها للتحرش
يحل عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، اليوم الثلاثاء؛ فهي أحد أيقونات الجمال في الوسط الفني، تتميز بملامح بريئة جعلتها تحظى بمكانة في قلوب الجمهور.

جيش الاحتلال يمنع تحليق الطائرات فوق سماء فلسطين
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي قرر منع تحليق الطائرات فوق سماء فلسطين المحتلة بعد تحطم طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية.

تعرف على مكافأة كيروش حال الفوز بكأس الأمم الإفريقية
أكد الاعلامي محمد شبانة ، أن عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر ينص على تقاضيه مكافأة قدرها 200 ألف دولار حال نجاحه في التتويج ببطولة أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني.

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد
أثار مقطع فيديو شديد الغموض، حيرة الكثير، حيث وثق ظهور ضوء يمر فجأة بطريقة غريبة وسط شارع هادئ في بريطانيا، وكأنه عفريت.

في البداية يبدو أن الضوء الغريب ناتج عن كشاف يحمله شخص ما، ولكن بعد ذلك يمر بسرعة وينخفض ​​بشكل غير مفهوم إلى مستوى أدنى حتى الأرض، مما أثار تكهنات بأنه قد يكون "عفريت".

 

 

 

حدث ليل ا موازنة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان سمير كمونة موسيمانى

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