تعرف على مكافأة كيروش حال الفوز بكأس الأمم الإفريقية

أكد الاعلامي محمد شبانة ، أن عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر ينص على تقاضيه مكافأة قدرها 200 ألف دولار حال نجاحه في التتويج ببطولة أمم إفريقيا مع المنتخب الوطني.



وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC : "ينص العقد على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف إقامة المدرب البرتغالى وجهازه المعاون فى أحد الفنادق، لاسيما وإن مدرب الأحمال سيتواجد أثناء المعسكرات فقط، كما يتكفل الاتحاد بتوفير السيارة الخاصة بالسائق لكارلوس كيروش.



يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة كلا من السودان ونيجيريا وغينيا بيساو.



ويستهل منتخب مصر مواجهاته في أمم إفريقيا أمام نيجيريا يوم 11 يناير، ثم يواجه غينيا بيساو يوم 15 واللقاء الثالث أمام السودان يوم 19 من الشهر ذاته.